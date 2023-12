BUDAPEST, 28 dic (Reuters) - El río Danubio se desbordó el jueves en Budapest, con los niveles de agua más altos en una década, ya que las fuertes lluvias y la nieve, seguidas de un clima templado, provocaron inundaciones invernales inusualmente tempranas.

La Dirección General de Gestión del Agua de Hungría dijo que el Danubio alcanzó un máximo de 6,93 metros a última hora del miércoles, por debajo de los 8,91 metros registrados en 2013, cuando comenzaron las inundaciones extremas en Europa Central tras las fuertes lluvias de finales de mayo.

Aunque la crecida del Danubio de este año no ha causado daños importantes en Budapest, los expertos advirtieron de que el cambio climático podría hacer más frecuentes las primeras inundaciones.

"Si miramos el panorama general, podemos ver que las precipitaciones invernales están aumentando y con el aumento de las temperaturas veremos menos nevadas, además de que pueden derretirse antes", dijo la investigadora del clima Anna Kis, que trabaja para el proyecto climático "1,5 grados".

"Por tanto, podemos suponer que en el futuro las inundaciones causadas por el deshielo que solían producirse en primavera podrían ocurrir antes, posiblemente durante los meses de invierno".

La autoridad del agua dijo que la última vez que el nivel del Danubio superó los 6 metros en un mes de diciembre fue en 1987, pero entonces no inundó las carreteras del terraplén.

"Hubo una gran cantidad de precipitaciones en los afluentes del Danubio y la nieve se derritió debido al clima templado pero húmedo, por lo que la inundación llegó antes", dijo, añadiendo que no se podía excluir una nueva inundación en primavera.

Los habitantes de Budapest paseaban a lo largo del río bajo el sol, disfrutando de la rara visión de las olas salpicando el terraplén bajo el edificio del Parlamento.

"Recuerdo grandes inundaciones, pero no en diciembre. En diciembre el Danubio se congelaba. Recuerdo cuando era muy joven y había que romper el hielo alrededor del Puente de las Cadenas con explosiones", dijo Miklos, que no quiso dar su apellido. (Reportaje de Krisztina Fenyo, redacción de Krisztina Than, Editado en español por Juana Casas)