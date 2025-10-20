El robo en el Louvre muestra una imagen "deplorable" de Francia, según el Gobierno

(Reescribe con detalles, citas y contexto)

PARÍS, 20 oct (Reuters) - El robo de joyas en el museo del Louvre de París ha proyectado una imagen "deplorable" de Francia, dijo el lunes el ministro de Justicia, Gérard Darmanin, mientras políticos de la oposición criticaban al Gobierno por lo que calificaron de humillación nacional.

Unos ladrones irrumpieron el domingo en el Louvre, uno de los museos más famosos del mundo, utilizando una grúa para romper una ventana del piso superior, y robaron a continuación objetos de valor incalculable de una zona que alberga las joyas de la corona francesa, antes de escapar en motocicletas.

El robo, que varios periódicos calificaron de "atraco del siglo", acaparó titulares en todo el mundo.

"Lo que es que hemos fracasado", dijo Darmanin a la radio France Inter, afirmando que el atraco dio una imagen "negativa" y "deplorable" de Francia. "Todos los franceses se sienten víctimas de robo".

REUNIÓN DE URGENCIA SOBRE SEGURIDAD El asalto planteó preguntas incómodas sobre la seguridad en el museo, que alberga obras de arte como la "Mona Lisa" y que recibió 8,7 millones de visitantes en 2024. El museo permaneció cerrado el lunes.

El robo duró entre seis y siete minutos y fue perpetrado por cuatro personas que iban desarmadas, pero que amenazaron a los guardias con amoladoras angulares, según el fiscal de París. Darmanin aseguró que los ladrones, que siguen huidos, serán encontrados. Pero eso no calmó la ira levantada por la noticia del robo.

Este atraco "es una humillación insoportable para nuestro país, dijo en X el líder del partido ultraderechista Reagrupación Nacional, Jordan Bardella. ¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?"

François-Xavier Bellamy, del partido conservador Los Republicanos, lo calificó de "síntoma de un país incapaz de proteger su patrimonio".

Entre las joyas robadas figuraba una tiara del juego de joyas de las reinas María Amelia y Hortensia, de principios del siglo XIX, así como un pendiente, parte de un par del juego de joyas de zafiros de las mismas reinas.

La corona de la emperatriz Eugenia se encontró fuera del museo. Al parecer, a los ladrones se les cayó la pieza, de oro, esmeraldas y diamantes, en su huida.

Los ministerios de Cultura e Interior celebraron el lunes una reunión de urgencia para tratar la seguridad del Louvre, dijeron fuentes oficiales.

Mientras tanto, el museo, cuya reapertura estaba prevista para el lunes, permanecía cerrado.

"Tras el robo ocurrido ayer en el Louvre, el museo lamenta informar que permanecerá cerrado al público durante el día de hoy.

"Tras el robo ocurrido ayer en el Louvre, el museo lamenta informar que permanecerá cerrado al público durante el día de hoy.

Todas aquellas personas que hayan adquirido entradas para esta fecha recibirán un reembolso automático", dice su página web.