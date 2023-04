El rover chino en marte, probablemente inactivo por polvo que bloquea la luz solar: diseñador

PEKÍN, 25 abr (Reuters) - El rover totalmente robotizado de China en Marte, en hibernación más larga de lo esperado desde mayo de 2022, se encontró probablemente con una acumulación excesiva de arena y polvo, dijo su diseñador, rompiendo meses de silencio sobre el estado del vehículo.

Se esperaba que el rover motorizado Zhurong, bautizado con el nombre de un mítico dios chino del fuego, se hubiera despertado en diciembre tras entrar en un modo de reposo planificado en mayo de 2022, ya que la caída de la radiación solar con la llegada del invierno redujo su generación de energía.

"No hemos recibido ninguna comunicación del vehículo desde que entró en hibernación", dijo Zhang Rongqiao, diseñador jefe del programa chino de exploración de Marte. "Lo estamos monitorizando todos los días y creemos que no se ha despertado porque la luz solar aún no ha alcanzado el nivel mínimo para la generación de energía".

Lo más probable es que una acumulación imprevista de polvo haya afectado a la generación de energía y a la capacidad de Zhurong para despertarse, según informó el martes la televisión estatal china citando a Zhang.

Una cámara a bordo de una sonda de la NASA que orbita Marte mostró que el rover chino no se había movido desde al menos septiembre, según las imágenes oficiales.

El Zhurong, de 240 kilos, que cuenta con seis instrumentos científicos, entre ellos una cámara topográfica de alta resolución, tenía la misión de estudiar el suelo y la atmósfera de la superficie del planeta tras aterrizar sin contratiempos en mayo de 2021.

Impulsado por energía solar, Zhurong también buscó signos de vida antigua, incluida agua y hielo bajo la superficie, utilizando un radar de penetración en el suelo. El rover ha explorado la superficie marciana durante 358 días y ha recorrido 1.921 metros, dijo Zhang, superando con creces su duración original de tres meses.

Además de Zhurong, otros dos robots exploradores han estado operando en Marte: Perseverance y Curiosity, de la NASA, el primero durante más de dos años y el segundo durante más de una década. (Reporte de Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters