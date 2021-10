El RPG para móviles KonoSuba: Fantastic Days se asocia con Re:ZERO para el evento de colaboración del 9 de noviembre

Los ángeles--(business wire)--oct. 29, 2021--

Actualmente, el editor de juegos líder Nexon ha anunciado que el juego de rol (RPG) gratuito para móviles, KonoSuba: Fantastic Days, se unirá a la popular serie de anime isekai, Re:ZERO, para una colaboración de tiempo limitado, que tendrá lugar del 9 al 23 de noviembre.

Los aficionados pueden preinscribirse hoy mismo aquí y podrán obtener recompensas especiales participando en los siguientes eventos de la página:

La colaboración especial entre KonoSuba: Fantastic Days y Re:ZERO incluye los siguientes eventos especiales:

Además de la diversión de Re:ZERO, KonoSuba: Fantastic Days contará con las siguientes actualizaciones importantes:

KonoSuba: Fantastic Days está publicado por Nexon en colaboración con el editor de KonoSuba, Kadokawa, y desarrollado por Sumzap. ©2019 N・K/K/KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Todos los derechos reservados. ©TN,K,Re:ZERO2P

Para estar informado sobre KonoSuba: Fantastic Days, visita Google Play o la App Store, y asegúrate de seguir a @PlayKonoSuba en Instagram y Twitter para conocer las últimas novedades.

Acerca de Re:ZERO -Starting Life in Another World-

Re:ZERO -Comenzar a vivir en otro mundo- es una famosa novela ligera japonesa, escrita por Tappei Nagatsuki e ilustrada por Shinichirou Otsuka. El argumento narra las luchas de un recluso llamado Natsuki Subaru, que es convocado repentinamente a otro mundo donde utiliza sus habilidades para retroceder en el tiempo después de su muerte. Re:ZERO ha sido adoptado en numerosas ocasiones para para diversos contenidos como novelas, animaciones de televisión, manga y juegos.

Acerca de KonoSuba: Fantastic Dayskonosuba.nexon.com

Basado en la popular serie de anime “ KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!”, KonoSuba: Fantastic Days es un juego de rol gratuito con un elenco de personajes para iOS y Android. Con los personajes favoritos de los fans, como Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue la línea argumental de la novela original e incluye personajes únicos creados exclusivamente para el juego. El año pasado, el lanzamiento japonés de KonoSuba: Fantastic Days recibió una respuesta muy positiva por parte de los jugadores, con un gran reconocimiento y una gran base de seguidores.

Acerca de Nexon America Inc.http://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

