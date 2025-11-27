El rugbier argentino Juan Cruz Mallía es baja para el resto de la temporada.

El rugbier argentino Juan Cruz Mallía informó este jueves que será baja hasta el final de temporada, tras lesionarse gravemente en la rodilla derecha el domingo en la derrota (27-23) de su selección ante Inglaterra.

"Temporada terminada para mí. Sin dudas, no como uno esperaba, pero siempre agradecido por los momentos vividos", escribió en redes sociales el jugador del Stade Toulousain francés.

"Estoy con mucha energía y muy bien acompañado para enfrentar este nuevo desafío. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo", escribió el polivalente tres cuartos de 29 años.

Su lesión se produjo en una acción con el tercera línea inglés Tom Curry, en el minuto 75 del partido.

El jugador argentino se retiró cojeando del terreno de juego y se le vio a continuación con una bolsa de hielo sobre su rodilla.

La selección argentina anunció al principio de esta semana que su jugador, 52 veces internacional, sufría una "lesión post-traumática del ligamento anterior de la rodilla derecha".

Convocado con Argentina para el Rugby Championship, solo pudo jugar dos encuentros con el club de Toulouse esta temporada.

Su lesión provocó una fuerte discusión en los pasillos del estadio de Twickenham el domingo, con el seleccionador argentino Felipe Contepomi reprochando a Tom Curry su actitud en el partido.

"Fue temerario y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Sé que es rugby, pero si no nos cuidamos entre nosotros en el rugby, puede ser peligroso", declaró Contepomi en su conferencia de prensa tras el juego del domingo.

"No estoy contento con la situación. Después de romperle la rodilla a alguien creo que al menos deberías ser lo suficientemente humilde y respetuoso para decir 'lo siento e hice algo mal', pero hizo todo lo contrario", apuntó entonces.

