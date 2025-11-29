LA NACION

El rugbier francés Antoine Dupont reaparece tras su grave lesión

Casi nueve meses después de haberse roto los ligamentos cruzados de la rodilla derecha por segunda vez, la estrella del rugby francés Antoine Dupont regresó a la competición con su club, el Stade Toulousain, este sábado en un duelo de la 11ª...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El rugbier francés Antoine Dupont reaparece tras su grave lesión
El rugbier francés Antoine Dupont reaparece tras su grave lesión

Casi nueve meses después de haberse roto los ligamentos cruzados de la rodilla derecha por segunda vez, la estrella del rugby francés Antoine Dupont regresó a la competición con su club, el Stade Toulousain, este sábado en un duelo de la 11ª jornada del Top 14 francés ante el Racing 92.

Inicialmente suplente, el capitán del equipo de Toulouse y del XV de Francia reemplazó a Paul Graou en el minuto 50, siendo recibido con una sonora ovación por parte de los hinchas.

Dupont sufrió su grave lesión en Irlanda, el pasado 8 de marzo en un partido del Torneo de las Seis Naciones. En 2018, también ante los irlandeses, había sufrido la misma lesión.

Con el Toulouse, Dupont no jugaba desde el 19 de enero, en un partido de la Champions Cup ante el Leicester inglés.

Su último partido en el Top 14, el campeonato francés de rugby, se remontaba a hace más de un año, a un duelo ante el Toulon el 27 de octubre de 2024.

fby/obo/dr/dam

LA NACION
Más leídas
  1. Temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra
    1

    “Riesgo catastrófico”: temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra

  2. Polo y turf en las venas, el affaire Ellerstina y la locura de ganar la carrera más importante del mundo
    2

    El señor de los caballos: la vida marcada por el polo y el turf, la locura por ganar la carrera más importante del mundo

  3. Recuperó el hotel de su abuelo que estuvo usurpado por seis años
    3

    “Pasé del horror al alivio”: recuperó el hotel de su abuelo que estuvo usurpado por seis años

  4. Quejas de un pastor evangélico por “un oratorio que discrimina” en el Senado
    4

    Quejas de un pastor evangélico por “un oratorio que discrimina” en el Senado

Cargando banners ...