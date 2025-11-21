El rugbier inglés Dingwall, baja por lesión para recibir a los Pumas

La selección inglesa de rugby se vio forzada a un cambio de último momento en su XV inicial para el test-match del domingo ante Argentina, con Max Ojomoh reemplazando este viernes al centro Fraser Dingwall, lesionado.

En los tres partidos anteriores de Inglaterra, Dingwall había sido titular y la semana pasada firmó un try en la victoria 33-19 sobre Nueva Zelanda, en un partido donde se lastimó en un costado.

Para Ojomoh, centro del Bath, jugará su primer partido como titular en el templo del rugby inglés, Twickenham, después de haber debutado con su equipo nacional fuera de casa, ante Estados Unidos en julio.

La baja por lesión de Dingwall se une a otras ya anunciadas el martes, las del hooker Jamie George y los backs Ollie Lawrence y Tom Roebuck.

Argentina llegará a este test-match contra Inglaterra con dos victorias previas en su gira por Reino Unido, después de ganar a Gales (52-28) y Escocia (33-24).

Equipo titular de Inglaterra para recibir a Argentina:

Freddie Steward - Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh, Elliot Daly - George Ford, Ben Spencer - Ben Earl, Sam Underhill, Guy Pepper - Alex Coles, Maro Itoje (capitán) - Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge

Reservas: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell, Marcus Smith

Entrenador: Steve Borthwick (ENG)

jdg/dr/raa/