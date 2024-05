El rugbier inglés Vunipola reconoce incidente en España por estar ebrio

El jugador de rugby inglés Billy Vunipola reconoció "no saber cuándo parar" cuando bebe, en una entrevista al Daily Mail difundida este viernes y en la que habla de su reciente arresto en España por un incidente en un establecimiento nocturno.

La policía neutralizó al número 8 de los Saracens y de la selección inglesa con una pistola de impulsos eléctricos en el momento de la detención, el domingo de madrugada en Palma de Mallorca. Fue multado con 240 euros [258 dólares] por resistencia a la autoridad, según cuenta el deportista.

En la entrevista explicó que había bebido alcohol por primera vez desde agosto de 2022 en compañía de compañeros de equipo.

"Mi problema es no saber cuándo parar y esa es probablemente la razón por la que estuve sin beber tanto tiempo", declaró el rugbier de 31 años. "Nunca he sido un bebedor ocasional. Si bebo, llego entonces a un punto en el que me olvido a menudo de lo que he hecho", afirmó.

"Por eso paré", insistió. "El motivo por que el que bebí el pasado fin de semana es porque era mi último viaje con los compañeros y quería disfrutarlo. Pero fui claramente demasiado lejos", indicó.

Vunipola, de origen tongano y cuyo nombre suena como nuevo jugador del Montpellier francés para la próxima temporada, asegura que no recuerda que le invitaran a abandonar el bar después de haberse desnudado de cintura para arriba. Se negó a salir del local y los responsables del mismo llamaron a la policía.

Las imágenes de vídeo muestran al internacional inglés manteniéndose en pie después de la primera descarga eléctrica y cayendo al suelo tras la segunda.

