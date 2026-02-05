El ruso Dmitriev dice que se han logrado avances en el acuerdo de paz con Ucrania
MOSCÚ, 5 feb (Reuters) -
El enviado del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, dijo el jueves que avances y un movimiento positivo en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania.
"Los belicistas de Europa, de Reino Unido, intentan constantemente interferir en este proceso, intentan constantemente entrometerse en él. Y más intentos hay, más vemos que definitivamente se está ", dijo Dmitriev.
"Hay un avance positivo", afirmó en declaraciones proporcionadas por su servicio de prensa.
Dmitriev dijo que se estaba trabajando activamente en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, incluso en el marco de un grupo de trabajo sobre economía entre EEUU y Rusia. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Patrycja Dobrowolska)