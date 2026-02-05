El ruso Dmitriev dice que se han logrado avances en el acuerdo de paz con Ucrania

MOSCÚ, 5 feb (Reuters) -

El enviado del ⁠presidente ruso ⁠Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, dijo el jueves ⁠que avances ‌y ​un movimiento positivo en las ​negociaciones para alcanzar un ‌acuerdo de ‌paz en ​Ucrania.

"Los belicistas de Europa, de Reino Unido, intentan constantemente interferir en este proceso, intentan constantemente entrometerse en él. ⁠Y más intentos hay, más ​vemos que definitivamente se está ", dijo Dmitriev.

"Hay un avance positivo", afirmó en declaraciones proporcionadas por su servicio ⁠de prensa.

Dmitriev dijo que se estaba ​trabajando activamente en el restablecimiento de las relaciones ‍con Estados Unidos, incluso en el marco de un grupo de trabajo sobre economía ​entre EEUU y Rusia.