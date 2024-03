El ruso lavrov dice a la prensa que el plan de paz de ucrania no tiene sentido

29 mar (Reuters) - En una entrevista publicada el viernes, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que el plan de paz propuesto por Ucrania carece de sentido, ya que se basa en conceptos inaceptables como la retirada de Moscú de las zonas que ha capturado. Lavrov dijo al diario moscovita Izvestia que la cumbre de paz propuesta no tendría éxito hasta que se modificaran sus bases fundamentales, entre ellas permitir la participación de Rusia. "En cualquier caso, estamos dispuestos a mantener conversaciones, pero no sobre la base de la 'fórmula de paz' del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski", dijo Lavrov al diario. "¿Cómo podría un político serio en Washington, Bruselas, Londres, París o Berlín, decir que no hay alternativa a la fórmula de Zelenski?", añadió.

Lavrov tachó de inaceptables las disposiciones del plan, que exigen que Rusia se retire del territorio que ha capturado, incluida Crimea, anexionada en 2014, y la restauración de las fronteras postsoviéticas de Ucrania de 1991. También pide medios para que Rusia rinda cuentas por su invasión de febrero de 2022. Zelenski rechaza cualquier idea de negociaciones con Moscú sobre otra base que no sea el plan de paz. Lavrov dijo que se había reunido con representantes y diplomáticos de Suiza que le habían asegurado que la cumbre de paz que Berna ha aceptado acoger incluiría la participación rusa y se desarrollaría en términos realistas. Dijo que los responsables suizos le habían dicho que "entendemos que nada puede resolverse sin ustedes, eso es injusto". Y una vez que el plan se convirtiera en un "producto colectivo", Rusia sería invitada. Lavrov también dijo que las propuestas de Estados Unidos para discutir los acuerdos de armas, desvinculando la cuestión del conflicto de Ucrania, tenían poco sentido. "Es una broma y no da buena imagen de quienes se ocupan de la política exterior en el Gobierno de Washington", dijo a Izvestia. "Todo esto se reduce al hecho de que la política exterior en Estados Unidos está siendo dirigida por personas que no saben cómo participar en la diplomacia", añadió. (Reportaje de Ronald Popeski; edición de Miral Fahmy; editado en español por Mireia Merino)