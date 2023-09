Por Michelle Nichols y Gabriela Baczynska

Naciones unidas, 23 sep (reuters) - el ministro de asuntos exteriores de rusia, sergei lavrov, tach√≥ el s√°bado a occidente de "imperio de la mentira" y afirm√≥ que las √ļltimas propuestas de la onu para reactivar la iniciativa del granos del mar negro no prosperar√°n porque no cumplen las promesas hechas a mosc√ļ.

Lavrov habló tras una semana de intensa diplomacia global en la reunión anual de líderes mundiales en la sede de la ONU en Nueva York, donde Ucrania y sus aliados occidentales trataron de conseguir apoyo para Kiev en su lucha contra la invasión rusa.

En una carta dirigida a Lavrov el mes pasado, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, esboz√≥ cuatro medidas que la ONU podr√≠a facilitar para mejorar las exportaciones rusas de grano y fertilizantes, en un intento por convencer a Mosc√ļ de que vuelva al acuerdo del Mar Negro, que permit√≠a a Ucrania exportar grano a trav√©s del corredor y ayudaba a hacer frente a la escasez mundial de alimentos.

"Hemos explicado al Secretario General por qué sus propuestas no funcionarán. No las rechazamos. Simplemente no son realistas. No pueden llevarse a la práctica", afirmó Lavrov.

Dijo que el plan de paz de 10 puntos promovido por Kiev era "completamente inviable" y que el conflicto se resolvería en el campo de batalla si Ucrania y Occidente se atenían a él.

Lavrov a√Īadi√≥ que Mosc√ļ abandon√≥ la iniciativa del grano del Mar Negro porque no se hab√≠an cumplido las promesas hechas a Rusia, entre ellas la de eliminar las sanciones a un banco ruso y reconectarlo al sistema mundial SWIFT.

"imperio de mentiras"

Rusia abandon√≥ el acuerdo en julio, un a√Īo despu√©s de que fuera negociado por la ONU y Turqu√≠a para combatir una crisis alimentaria mundial que, seg√ļn la ONU, se vio agravada por la invasi√≥n rusa de Ucrania, ambos principales exportadores mundiales de grano.

Ucrania export√≥ casi 33 millones de toneladas m√©tricas de cereales en el marco del pacto, que, seg√ļn la ONU, benefici√≥ a los pa√≠ses pobres al contribuir a reducir los precios de los alimentos en m√°s de un 20% en todo el mundo.

Lavrov no se cruz√≥ con el presidente ucraniano, Volod√≠mir Zelenski, que compareci√≥ en persona ante el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de semana por primera vez desde la invasi√≥n rusa para pedir apoyo contra Mosc√ļ.

A la pregunta de si Rusia enviaría más fuerzas de mantención de paz a Nagorno-Karabaj, enclave armenio separatista dentro de Azerbaiyán, Lavrov respondió que eso se decidiría sobre el terreno.

Lavrov dijo que visitar√≠a Pyongyang el mes que viene para continuar las negociaciones con su hom√≥logo de ese pa√≠s sobre la base de los recientes acuerdos alcanzados por el presidente ruso, Vladimir Putin, y el l√≠der norcoreano, Kim Jong Un, en Mosc√ļ.

Lavrov acus√≥ a Occidente de tener una mentalidad neocolonial en sus acercamientos al Sur Global para conseguir el respaldo a Ucrania en la guerra. En cambio, Lavrov habl√≥ de una "mayor√≠a global" que estaba siendo enga√Īada por Occidente, al que describi√≥ como un "imperio de la mentira". (Escrito por Gabriela Baczynska, Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)