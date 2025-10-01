El Sabadell eleva a 1450 millones de euros su objetivo de retribución al accionista para 2025
LA NACION
1 oct (Reuters) - Banco de Sabadell, SA:
* DIJO EL martes QUE AUMENTA A 1450 MILLONES DE EUROS EL OBJETIVO DE REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA PARA 2025
* APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL SEGUNDO DIVIDENDO A CUENTA POR IMPORTE DE 0,07 EUROS BRUTOS, PAGADERO EN EFECTIVO EL 29 DE DICIEMBRE
* EL BENEFICIO NETO ATRIBUIDO ACUMULADO A AGOSTO DE 2025 ES DE 1262 MILLONES DE EUROS, LO QUE REPRESENTA UN ROTE DEL 15,1% Y UNA MEJORA INTERANUAL DEL 11%
* EL CRÉDITO VIVO CRECIÓ A UN RITMO DEL 6,4% EN EL PERÍMETRO EX-TSB Y LOS RECURSOS TOTALES DE CLIENTES A UN RITMO DEL 7,3%, EN AMBOS CASOS FRENTE A AGOSTO DE 2024
* LA RATIO CET1 EN EL 13,70% EN AGOSTO DE 2025
LA NACION
