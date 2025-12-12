El sacrificio de ganado en Francia reaviva la ira del sector agrícola

El sacrificio de una vacada en el sur de Francia, tras detectarse un caso positivo de dermatosis nodular, desató choques entre los gendarmes y los agricultores que manifestaban contra esta medida, en pleno resurgimiento del malestar del mundo agrícola.

Cientos de agricultores estaban congregados desde el miércoles por la mañana en una explotación agrícola de Les Bordes-sur-Arize, una localidad cercana a la frontera con España, para evitar la eutanasia de 207 vacas.

Los gendarmes lanzaron el jueves por la noche gases lacrimógenos para tomar el control de la granja y permitir el acceso de los veterinarios, que empezaron este viernes a sacrificar a las reses.

La dermatosis nodular, una infección viral que se transmite por picaduras de insectos, es habitual en el norte de África. Provoca ampollas y reduce la producción de leche de los bovinos.

Aunque para los humanos resulta inofensiva, la enfermedad suele comportar restricciones comerciales e importantes pérdidas económicas.

Para evitar su propagación, Francia ordenó el sacrificio de toda la vacada cuando se detecta un caso, mientras restringe la vacunación de reses a determinadas regiones.

"Para salvar a todo el sector, el sacrificio es la única solución", declaró este viernes la ministra de Agricultura, Annie Genevard, ante las críticas a la estrategia gubernamental.

Los sindicatos están divididos. La Coordinación Rural y la Confederación Campesina, segunda y tercera central del sector, intentan oponerse a las eutanasias y abogan por una vacunación preventiva generalizada.

El principal sindicato, FNSEA, respalda el protocolo de las autoridades, temiendo que una vacunación generalizada prive a Francia de su estatus de país "indemne" y, por tanto, de su capacidad de exportar bovinos vivos durante meses.

Las protestas tienen lugar en un contexto de cólera agrícola alimentada por otros factores, entre ellos el acuerdo comercial negociado entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur.

El 18 de diciembre, está prevista una manifestación en Bruselas donde se esperan hasta 10.000 manifestantes, según los organizadores, muchos de ellos procedentes de Francia.