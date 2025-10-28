El SAE advierte de la falta de reconocimiento para los técnicos en emergencias sanitarias

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha advertido de que los técnicos en emergencias sanitarias (TES) siguen sin tener el reconocimiento administrativo merecido, ya que, a su juicio, los sistemas de urgencias y emergencias continúan sin contar con la estructura adecuada y las competencias siguen sin estar estandarizadas ni certificadas. En el marco del Día Nacional del Técnico en Emergencias Sanitarias, que se celebra el 29 de octubre, el SAE ha conmemorado la labor que estos profesionales realizan en España. Así, el Sindicato lamenta que, aunque la normativa vigente regula la actividad de los TES sin distinguir entre los diferentes puestos de trabajo que pueden ocupar dentro del sistema público sanitario -tareas asistenciales, centrales de coordinación y de rastreo-, estos profesionales "aún continúan sin ser reconocidos como una categoría sanitaria única con múltiples competencias que no deben cercenarse".

Además, asegura que hay una evidente falta de recursos humanos, que dificulta el trabajo de estos profesionales y la consecución de los objetivos. "En nuestro país se atienden más de 20 millones de urgencias y emergencias al año, una cifra suficientemente importante como para mejorar la organización de esta atención y la situación laboral de los profesionales técnicos en emergencias sanitarias. Sin recursos suficientes y competentes es complicado conseguir las respuestas rápidas y eficaces que las urgencias precisan y que, incuestionablemente, redundarían en una disminución de la mortalidad", ha finalizado el secretario de acción social de SAE, Daniel Torres.