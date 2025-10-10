Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
El SAE propone incrementar las plantillas de psicólogos en Atención Primaria para mejorar el abordaje de la salud mental
Infosalus.- El SAE propone incrementar las plantillas de psicólogos en Atención Primaria para mejora
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
El secretario de Acción Social de Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Daniel Torres, considera fundamental aumentar el número de psicólogos en las plantillas de Atención Primaria para mejorar el abordaje de la salud mental en España.
"Además de crear las vacantes necesarias, creemos urgente la implantación de un equipo de enfermería en salud mental, donde los técnicos en cuidados de enfermería (TCE) deben tener un papel primordial, o la puesta en marcha de campañas para luchar contra el estigma asociado, especialmente cuando hablamos de suicidio, donde el trabajo de prevención es fundamental", ha añadido Torres en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes.
Igualmente, desde SAE creen que es imprescindible el desarrollo de programas específicos para ayudar y apoyar a los profesionales sanitarios y sociosanitarios que sufren problemas de salud mental relacionados con su labor asistencial: "Si no se cuida a quienes debemos cuidar, es difícil poder realizar un trabajo eficaz con el paciente", ha explicado Torres.
En este punto, el Sindicato ha recordado que España cuenta con siete psicólogos graduados por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en 18. Para el SAE, esta escasez de profesionales tiene su reflejo en el Sistema Nacional de Salud. Según el Instituto Nacional de Estadística, el registro de psicólogos con especialidad sanitaria fue de 43.628 en 2024 frente a los casi 310.558 médicos.
"Sin embargo, en la convocatoria de empleo de 2025/2026, el número de plazas PIR ofertadas ha sido de 280, una cifra excesivamente baja si tenemos en cuenta que se presentan más de 3000 profesionales", señala el Sindicato.
"Con una población de 49 millones de personas, no parece que salgan las cuentas para poder abordar la tendencia creciente de las patologías mentales: según los últimos datos arrojados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre 2018 y 2024, las bajas por síntomas emocionales aumentaron cerca de un 490%, los diagnósticos de estrés grave un 230% y los trastornos de ansiedad un 120%", finaliza el SAE.
Otras noticias de Salud mental
Lema. ¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental?
"Es alarmante". Salud mental: cuáles son los tres trastornos más comunes entre los deportistas de élite, según un especialista
“Gritar lo que se calla”. Nuevo reclamo de familiares y profesionales para que se modifique la Ley de Salud Mental
- 1
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte
- 2
Francos dijo que el Gobierno no cortará el swap con China y le bajó el tono a la frase de Bessent
- 3
Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial
- 4
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto