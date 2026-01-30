El saldo de muertos por alud en Indonesia sube a 44

El número de muertos por un alud en Indonesia subió a 44, informaron este viernes las autoridades, que prolongaron las tareas de rescate una semana más para buscar a los desaparecidos

Las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra que arrasó el pueblo de Pasirlangu el sábado, destruyendo decenas de casas

Con la ayuda del ejército, la policía y voluntarios, miles de rescatistas excavaron en el barro con las manos y maquinaria pesada

Hasta ahora se han recuperado e identificado 44 cadáveres y al menos otras 20 personas siguen desaparecidas, declaró el jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate, Mohammad Syafii

"La zona sufre lluvias ligeras a moderadas acompañadas de una ligera niebla, por lo que la visibilidad es limitada", explicó Syafii, y añadió que la operación de búsqueda en la región de Bandung Occidental, en Java, se ha prolongado hasta el 6 de febrero

La catástrofe causó graves daños a más de 50 viviendas y dejó sin hogar a más de 650 personas, según las autoridades locales

El gobernador provincial, Dedi Mulyadi, atribuyó el alud a las extensas plantaciones que rodean Pasirlangu, utilizadas principalmente para el cultivo de hortalizas

"Lo que antes eran zonas boscosas y montañas se ha convertido en tierras de cultivo", afirmó durante una visita a la zona esta semana

Los bosques ayudan a absorber las precipitaciones y a estabilizar el suelo gracias a sus raíces, y su ausencia hace que las zonas sean más propensas a los deslizamientos de tierra