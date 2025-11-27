El saldo de muertos por el incendio en un complejo residencial de Hong Kong asciende a 55
El saldo de muertos por el enorme incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong ascendió a 55, informó el jueves...
El saldo de muertos por el enorme incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong ascendió a 55, informó el jueves el departamento de bomberos.
Funcionarios de esa dependencia aseguraron en una rueda de prensa que 51 personas fallecieron en el lugar del incidente, ubicado en el distrito Tai Po de la zona norte de este centro financiero chino, mientras que cuatro murieron en el hospital. El balance anterior era de 44 víctimas mortales.
Los bomberos añadieron que los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos del conjunto habitacional ya fueron extinguidos y que los demás en otros tres edificios están "bajo control". La torre restante, en tanto, no se vio afectada.
