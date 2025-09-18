El salón Piscina Barcelona 2025 acogerá una jornada sobre proyectos innovadores en México

BARCELONA, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El salón Piscina Barcelona 2025 acogerá el próximo 18 de noviembre la jornada 'Mexico Day', que pondrá el foco en los proyectos más innovadores y las oportunidades de negocio que ofrece el país norteamericano para el sector. Organizado por Fira de Barcelona, el evento reunirá del 17 al 20 de noviembre en el recinto ferial de Gran Via a más de 400 expositores de 30 países y espera superar los 15.000 visitantes, informa la entidad ferial en un comunicado este jueves. La iniciativa se enmarca en el "creciente protagonismo" de México en la industria de la piscina y ante el auge de la demanda vinculada a la nueva construcción y renovación de hoteles, la inversión residencial y el desarrollo de instalaciones comunitarias y deportivas.

La jornada ofrecerá un análisis del mercado mexicano y de sus oportunidades de inversión a cargo de la directora comercial de la Asociación de Profesionales de la Piscina de México, Patricia Abreu, quien destacará el crecimiento sostenido del sector previsto para la próxima década, con una proyección de entre un 5% y un 10% anual. Según la Fira, destinos consolidados como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos o Puerto Vallarta registran "un aumento constante de visitantes", lo que ha generado un repunte de la inversión en nuevos complejos hoteleros, resorts y hoteles boutique, así como la renovación y modernización de instalaciones existentes.

CASOS DE ÉXITO

La jornada también presentará experiencias reales de dos proyectos en México que ya integran soluciones sostenibles desarrolladas por empresas del sector de la piscina y el 'wellness'. Se trata del Centro Deportivo Coyoacán, cuya piscina olímpica ha incorporado un sistema de calentamiento de agua con paneles solares que reduce más del 80% del consumo de gas en la instalación, y del Hotel Fiesta Americana Cozumel del Grupo Posadas, que ha renovado 11 piscinas con un nuevo revestimiento que mejora la eficiencia, la estética y la experiencia de los usuarios.

Ambos proyectos han sido elegidos por Piscina Barcelona dentro de su Programa de Innovación, creado en 2021 y que identifica el bienestar, la salud y la comunidad como los principales propósitos de una piscina innovadora, sostenible, bien equipada y mantenida.