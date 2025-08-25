El Salvador: 14.809 órdenes de deportación en tribunales de EEUU

Esta cifra es casi el doble de los 8793 del mismo periodo de 2024, según cifras oficiales.

Por el contrario, en el mismo periodo del presente año, los tribunales de inmigración de Estados Unidos emitieron 1323 resoluciones de alivio o protección migratoria, lo que supone un descenso del 24,5% respecto al mismo periodo de 2024.

En total, 28.084 salvadoreños pasaron por tribunales de inmigración de Estados Unidos de enero a julio de 2025 por casos de deportación.

En el mismo periodo del año pasado fueron 38.179 salvadoreños.

Desde 1999 se reportan 745.787 salvadoreños que pasaron por tribunales de inmigración por casos de deportación.

Resolvieron remoción contra 380.681 salvadoreños; alivio o alguna protección migratoria a favor de otros 57.400 y salida voluntaria para 42.905. (ANSA).