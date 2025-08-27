El Salvador: A veces llevo gorra, pero tengo 44 años, dice Bukele

“Hay gente que dice ‘presidente pero lo del corte de pelo, usted a veces anda con gorra’, sí, pero yo tengo 44 años”, afirmó Bukele durante el acto de inauguración del nuevo mercado San Miguelito.

Siguió diciendo que “cuando usted esté grande déjese el pelo como quiera, pero en la escuela hay disciplina”.

Bukele recordó que en sus épocas de estudiante “habían reglas en la escuela, reglas de urbanidad, de civismo y a mí me obligaban a rasurarme”.

El presidente salvadoreño defiende que las medidas de “disciplina” impulsadas en las escuelas públicas evitan que se conviertan en espacios de reclutamiento de pandillas.

La recientemente nombrada ministra de Educación, Karla Trigueros, impuso un estricto control en las escuelas públicas que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y que brinden un saludo respetuoso.

(Ansa).