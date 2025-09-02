El Salvador: Alvise critica la corrupción del Parlamento Europeo, medios y partidos mientras reivindica a Jesús Gil, Milei o Bukele

PALMA, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez --conocido como Alvise--, ha criticado la corrupción del Parlamento Europeo, los partidos políticos y los medios de comunicación, al mismo tiempo que ponía como ejemplo al exalcalde de Marbella, Jesús Gil, o los presidentes de Argentina, Javier Milei, y El Salvador, Nayib Bukele.

El eurodiputado ha hecho un alegato en favor de estas figuras políticos durante un mitin organizado este martes en el parque de Sa Riera de Palma, al que han asistido centenares de personas.

Alvise ha pronunciado su discurso a modo de monólogo cómico, que ha centrado en la falta de transparencia de los medios, las apelaciones a sumarse a su proyecto político para llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a prisión y los ataques contra distintas instituciones políticas.

Al principio, ha ironizado sobre el problema de la vivienda en Baleares, la precariedad del empleo y la llegada de migrantes a Baleares, a los que ha atribuido delitos en varias ocasiones con referencias indirectas como "gente que no ha cotizado en su vida".

Seguidamente ha hecho una reflexión sobre el funcionamiento de la financiación de los partidos políticos en el Parlamento Europeo, al que ha acusado de pagar a los diputados desde Luxemburgo para "evadir impuestos" y de contar con distintas partidas para asesores personales o publirreportajes.

De este modo, ha afirmado que "la corrupción" es legal y a él es al "único" que llaman a declarar en la justicia por financiación ilegal, por lo que ha apuntado que si no se cambia el sistema, "le van a querer echar de España".

En el mismo discurso, Alvise ha asegurado conocer a millonarios, directivos de Mediaset, agentes de la UCO y "prostitutas patriotas", que le habrían enviado vídeos con cargos del PSOE que el Gobierno le habría impedido publicar.

Asimismo, ha afirmado que el acto se ha tenido que celebrar en Sa Riera cuando supuestamente le habían concedido un espacio en plaza de España pero ha asegurado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, --al que ha apodado el 'Koldo mallorquín'-- le habría denegado esta autorización finalmente.

Alvise ha acabo su acto invitando a los asistentes a acudir a un acto que ha preparado en Vista Alegre para el 12 de octubre aunque sea "puente" --cabe señalar que este día cae en domingo--, donde ha avanzado que presentará su programa, un 'software' para "el recuento de actas electorales" y se reivindicará que España es "un pueblo de conquistadores" y de "gente auténtica".