El Salvador, aprobada la 47 prórroga del régimen excepcional

La medida, que suspende tres garantías constitucionales fundamentales (defensa, plazos de detención y confidencialidad de las comunicaciones), estará vigente hasta el 1 de marzo de 2026.

Según el Gabinete de Seguridad, 91.000 personas vinculadas a pandillas criminales han sido detenidas desde 2022, lo que eleva la tasa de homicidios a 1,3 por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, el debate en la cámara fue acalorado.

Mientras diputados de la mayoría, como Caleb Navarro, celebraron la medida como "la herramienta que más vidas ha salvado" y atacaron a la oposición por presuntos pactos con pandillas, la diputada de Vamos, Cesia Rivas, votó en contra, denunciando el "margen de error" que afecta a inocentes, estudiantes y líderes comunitarios.

Rivas cuestionó al gobierno sobre el tema de los desaparecidos y las fosas clandestinas, criticando la impunidad y la falta de justicia para los detenidos injustamente. A pesar de las críticas y la ausencia de Arena, la mayoría reiteró que el régimen continuará hasta que "el último pandillero esté en prisión". (ANSA).