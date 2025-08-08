El Salvador: aprueban ley que permite banca inversión con Bitcoin

La normativa, diseñada para atraer capital privado internacional, permite que las entidades de banca de inversión actúen como emisores de instrumentos digitales, proveedores de servicios relacionados con criptoactivos y operadores de plataformas de intercambio.

La nueva legislación está destinada a personas naturales o jurídicas con un patrimonio mínimo de US$250.000 en activos líquidos.

Los Bancos de Inversión podrán actuar como emisores y proveedores de servicios relacionados con Bitcoin, stablecoins, oro y bonos tokenizados, bajo la supervisión del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

La diputada Dania González destacó que esta ley fortalecerá la arquitectura institucional del país al crear una figura complementaria a la banca tradicional, facilitando el financiamiento de proyectos estratégicos en infraestructuras, energía, tecnología, telecomunicaciones e innovación.

Marta Solís, asesora del Ministerio de Economía, destacó que la normativa pretende brindar un servicio financiero ágil, transparente y confiable, que posicionará a El Salvador como un hub financiero regional y fortalecerá su competitividad internacional. (ANSA).