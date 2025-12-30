El Salvador: Bukele desea gobernar por otros 10 años más

Lo afirmó en una entrevista con un canal de streaming, donde especificó que no descarta postularse para un tercer mandato en las elecciones presidenciales de 2027, esta vez por seis años.

"Si me presento a las próximas elecciones, mi mandato termina en 2033, así que no puedo irme", declaró Bukele, quien llegó al poder en 2019.

El líder conservador, de 44 años, es actualmente uno de los políticos más respetados de Latinoamérica, gracias a sus logros en la lucha contra las maras y a pesar de las graves denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad bajo su mando.

Bukele asumió su segundo mandato consecutivo en 2024 a pesar de la prohibición constitucional vigente, y en 2025 impulsó una reforma que le permitirá postularse a una tercera presidencia.

"El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su primer ministro, y a nadie le preocupa, pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia", expresó tras la aprobación de la reforma constitucional (ANSA).