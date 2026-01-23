El Salvador: Bukele se prepara para ser "dictador más violento"

El jefe de redacción de "El Faro" acaba de publicar desde el exilio el ensayo "Bukele, el rey desnudo" (Anagrama), de quien dice que "vive su mejor momento porque su apuesta por que Trump volviera al poder le salió muy bien".

El presidente estadounidense, apunta Martínez, "le ha ofrecido impunidad absoluta y le está ayudando a desmantelar el juicio contra los pandilleros de la MS23 en Nueva York que tienen información de su pacto con pandillas".

Precisamente sus publicaciones en El Faro sobre esos supuestos pactos de Bukele con los pandilleros para llegar a la alcaldía en 2015 y a la presidencia en 2019 llevaron a Martínez, de 42 años, a exiliarse en mayo de 2025 al saber que iba a ser capturado en el aeropuerto al regresar a El Salvador.

Bukele, de 44 años, quien anunció que quiere quedarse 10 más en el poder, adelantó las elecciones para 2027 (dos años antes del final de su mandato): "Pareciera que se ha restado años, pero quiere reelegirse mientras Trump sigue en el poder".

El periodista sostiene que Bukele "está preparando el aparato represor para cuando ya no sea dictador popular, y entonces será un dictador más violento", como se desprende del aumento del presupuesto destinado al ejército.

"Cuando la gente pregunte por qué la pobreza ha aumentado radicalmente y por qué ha habido tantos recortes en el sector público, cuando comiencen a cuestionar a ese hombre van a ver lo que la dictadura hace con los críticos", señala.

Martínez está seguro de que la popularidad de Bukele, quien "ha sabido vender una imagen, pero no un trasfondo", "bajará. De hecho, ya hay algunas señales en las encuestas" que "en 2024 apuntaron que más del 60% de salvadoreños creen que si critican al gobierno tendrán consecuencias", explica.

Actualmente, el "costo de esa popularidad es que las cárceles estén repletas de inocentes. Es un aparato militar absoluto", subraya.

En tres años de estado de excepción, más de 87.000 salvadoreños han sido encarcelados: "Uno de cada 57 salvadoreños está preso. Es la tasa carcelaria más alta del mundo".

El periodista se muestra "sorprendido de cómo el mundo ha empezado a convertir a Bukele en un ídolo" y cita el ejemplo de Chile donde "más del 80% dijeron en una encuesta tener una opinión positiva de Bukele".

En su libro, compuesto por seis ensayos, el periodista describe "a un hombre a quien el mundo adora, pero no conoce".

También muestra su pesimismo sobre el futuro, pues después de Bukele, "vamos a tener que reconstruir un país que se ha olvidado de ser república. Y eso es una labor titánica", apunta.

De momento y "sin tiempo de tener miedo", como muchos sienten en el exilio debido a las órdenes de captura de Interpol que emite el gobierno salvadoreño, en El Faro "seguiremos cubriendo una dictadura desde fuera". (ANSA).