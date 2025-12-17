El Salvador: Comienzan las obras de la zona franca del aeropuerto de Air City

Ubicado en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, el complejo representa una colaboración estratégica entre el gobierno y el grupo privado Aristos Inmobiliaria.

La iniciativa cuenta con una inversión estimada de US$250 millones y abarcará una superficie de más de 532.000 metros cuadrados.

"Air City" fue diseñado como un centro logístico que albergará no solo negocios de comercio electrónico y almacenamiento de carga, sino también centros especializados de mantenimiento y reparación de aeronaves, aprovechando el acceso directo a la pista.

Según estimaciones oficiales, el plan generará aproximadamente 5.000 empleos directos y otros 10.000 indirectos una vez operativo, lo que impulsará significativamente el empleo local.

Durante la ceremonia, Bukele destacó que esta obra marca un "antes y un después" en la historia económica del país, consolidando su posición como un centro crucial para el tráfico aéreo y comercial entre el Norte y el Sur del continente.

