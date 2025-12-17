El Salvador: Comienzan las obras de la zona franca del aeropuerto de Air City
El edificio fue inaugurado por el presidente Bukele
Ubicado en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, el complejo representa una colaboración estratégica entre el gobierno y el grupo privado Aristos Inmobiliaria.
La iniciativa cuenta con una inversión estimada de US$250 millones y abarcará una superficie de más de 532.000 metros cuadrados.
"Air City" fue diseñado como un centro logístico que albergará no solo negocios de comercio electrónico y almacenamiento de carga, sino también centros especializados de mantenimiento y reparación de aeronaves, aprovechando el acceso directo a la pista.
Según estimaciones oficiales, el plan generará aproximadamente 5.000 empleos directos y otros 10.000 indirectos una vez operativo, lo que impulsará significativamente el empleo local.
Durante la ceremonia, Bukele destacó que esta obra marca un "antes y un después" en la historia económica del país, consolidando su posición como un centro crucial para el tráfico aéreo y comercial entre el Norte y el Sur del continente.
(ANSA).