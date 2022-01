El salvador compra 410 bitcoines adicionales: presidente

SAN SALVADOR, 21 ene (Reuters) - El Salvador compr贸 410 bitcoines por un monto de 15 millones de d贸lares, inform贸 el viernes el presidente Nayib Bukele, en momentos en que la moneda virtual reporta una baja en su valor.

El pa铆s centroamericano se convirti贸 en septiembre en la primera naci贸n en el mundo en adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal, en paralelo a d贸lar estadounidense, generando fuertes cr铆ticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no recomienda su uso por su volatilidad.

"Some guys are selling really cheap" (Algunos est谩n vendiendo realmente barato), escribi贸 el mandatario en su cuenta de Twitter.

Pese a los reclamos de la oposici贸n por la falta de transparencia en los procesos de adquisici贸n, el gobierno de Bukele ha realizado desde septiembre nueve compras de bitcoines para llegar a un total de 1,801. (Reporte de Nelson Renter铆a. Editado por Miguel Angel Guti茅rrez)