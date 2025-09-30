El Salvador: condenan a dos exministros, un exalcalde y dos personas más por negociar con pandillas

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal salvadoreño condenó el martes a 28 años de prisión a dos exministros del pasado gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas al negociar con pandillas el respaldo en las elecciones de 2014 y 2015.

Además de las sentencias a los ex jefes de las carteras de Seguridad y Justicia, Benito Lara, y de Gobernación, Arístides Valencia, el tribunal también condenó como parte del mismo caso a 18 años de prisión al ex alcalde de la capital, Ernesto Muyshondt, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena); a Wilson Alvarado, quien según la fiscalía era el enlace entre las pandillas y el FMLN y al periodista Arnd Richard Luers, conocido como Paolo Luers, por su participación en la negociación con esos grupos.

El FMLN y Arena son opositores al actual gobierno del presidente Nayib Bukele.

En este caso también estaban acusados el ex alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano, de Arena, y el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, quienes fallecieron durante el proceso.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los imputados fueron delegados de los partidos Arena y FMLN para sostener negociaciones con cabecillas de las organizaciones criminales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 para que los apoyaran en distintos comicios.

Las pandillas ejercían control en amplias zonas del país y podían influir en las personas para votar por un determinado partido político, según la fiscalía.

En 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el gobierno del presidente Bukele también negoció en secreto una tregua con los líderes de las poderosas pandillas callejeras del país. Bukele lo ha negado reiteradamente, pero el gobierno estadounidense alegó que su gobierno compró el apoyo de las pandillas con beneficios económicos y privilegios para sus líderes encarcelados, incluyendo prostitutas y teléfonos celulares.

El exministro Lara y el exalcalde capitalino Muyshondt son los únicos procesados que ya guardan prisión, mientras que los demás se mantienen prófugos de la justicia y se cree que residen en el exterior. Lara estuvo presente en la lectura de la sentencia, mientras que Muyshondt la escuchó a través de una videollamada.

“Vamos a apelar porque no estamos de acuerdo con la resolución, vamos a esperar que nos den la sentencia y vamos a fundamentar nuestra defensa...

porque no hemos cometido los delitos que nos imputan”, señaló Lara a los periodistas al finalizar la audiencia.

Lara, que se declaró preso político, cuestionó que la sentencia se basó en las declaraciones de un testigo criteriado identificado como Noe que, según el exministro, es “un delincuente que le han perdonado no sé cuántos delitos".

En 2023, Lara fue condenado por enriquecimiento ilícito en su etapa de diputado nacional entre 2009 a 2014 y de ministro de Justicia y Seguridad en el gobierno del expresidente Sánchez Cerén.

Valencia también formó parte del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

En mayo de 2023, un tribunal condenó a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles. En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años por el mismo delito.

Funes murió en enero de 2025 en Nicaragua, donde pasó sus últimos años exiliado para evitar cumplir varias condenas por corrupción y negociar con pandillas. Tenía 65 años.