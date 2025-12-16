El Salvador: Continúa compra de bitcoin

El país llegó a esta cifra tras continuar con la política de adquirir al menos un bitcoin diario, señaló la ONBTC.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció restricciones sobre el uso del bitcoin en El Salvador y le limitó la compra de la criptomoneda como condición para un acuerdo económico por US$1.400 millones.

Pese a ello, el presidente, Nayib Bukele, dijo que no se detendrá en su política de adquisición del activo.

La Asamblea Legislativa reformó la Ley Bitcoin en enero para eliminar la obligación de aceptar la criptomoneda por parte de los agentes económicos, suprimir la participación estatal en su uso y borrar referencias que la consideraban moneda de curso legal.

El Salvador se convirtió en 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. (ANSA).