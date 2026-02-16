El Salvador decomisa 6,6 toneladas de cocaína en el Pacífico

Las autoridades de El Salvador decomisaron 6,6 toneladas de cocaína y han detenido a diez narcotraficantes que la transportaban en un buque con bandera de Tanzania en el océano Pacífico, informó este domingo el presidente Nayib Bukele.

Los narcotraficantes utilizan las aguas del Caribe y del Pacífico centroamericano para trasladar la droga de América del Sur hacia Estados Unidos que figura como el principal consumidor.

"Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salador" escribió Bukele en la red social X.

Se trata de "otro fuerte golpe al narcotráfico", subrayó.

El decomiso se produjo a 380 millas naúticas (703,7 kilométros) al suroeste de la costa salvadoreña cuando la Marina "interceptó" un "Buque de Apoyo Multipropósito", de 180 pies de eslora (54 metros de la largo).

La embarcación registrada bajo bandera de Tanzania, transportaba en "compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6,6 toneladas de cocaína", cuyo "valor aproximado es de 165 millones de dólares", aseguró el mandatario.

Para localizar la droga, que estaba "encaletada en tanques de lastre", fueron desplegados buzos de la Marina que realizaron la "inspección" que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación.

En la embarcación, según Bukele, se encontraban 10 narcotraficantes: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.