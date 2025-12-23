El Salvador: Economía crecerá 4%, FMI

Esta cifra es similar a la que el gobierno de Nayib Bukele estima crecer.

"La economía se está expandiendo a un ritmo más rápido de lo previsto, gracias a una mayor confianza, récord de remesas y una inversión pujante. Se proyecta que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4%, con muy buenas perspectivas para el próximo", señaló la misión del FMI para El Salvador en una declaración.

Bukele dijo el pasado día 16 que espera un crecimiento económico "arriba" del 4%, lo que supondría un 1,4% más que en 2024.

"A principios de año dijeron que creceríamos 2,5% y todo el mundo dijo: ­Qué bajo! Solo el 2,5%. Pero vamos a crecer arriba del 4%", añadió.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña creció un 5,1% en el tercer trimestre de este año, mientras que en el primer trimestre avanzó un 2,4% y un 4,1% en el segundo. (ANSA).