El Salvador: EE. UU. dona equipos especializados a la policía

La entrega fue realizada en un acto que contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, y la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows.

El donativo está destinado a potenciar las capacidades operativas de la División Antinarcóticas (DAN) y la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM) de la PNC. Entre los equipos especializados entregados se incluyen tres analizadores TruNarc, para detectar sustancias ilícitas; dos botes Zodiac con sus respectivos motores fuera de borda; tres vehículos Ford F-360 y equipos de radiocomunicación.

"Esto que hoy recibimos del pueblo y gobierno de Estados Unidos es muy importante porque justamente lleva un enfoque de combate a la narcoactividad, que como todos ustedes ya saben, el presidente Nayib Bukele, por medio de su ministro de Defensa, también hemos dado muestras firmes y contundentes de luchar contra este flagelo que aqueja a muchos países del hemisferio occidental", dijo Villatoro.

Fellows por su parte expresó que "quisiera felicitar especialmente a la unidad STORM por sus recientes éxitos en las costas salvadoreñas. Sus resultados reflejan su compromiso y capacidad, y la fortaleza de la cooperación entre nuestras naciones. Unidos, estamos construyendo un muro contra el crimen transnacional que beneficia a toda la región". (ANSA).