El Salvador: EEUU extradita a expresidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña

Fue arrestado hace menos de un año en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permaneció detenido en Texas.

"Justamente hoy recibimos a Norman Quijano de manos de las autoridades estadounidenses. Se le notificará formalmente su condena", anunció la Fiscalía salvadoreña en redes sociales.

El político será trasladado a un centro penitenciario para cumplir la condena impuesta por la justicia del país centroamericano.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibió con satisfacción la noticia, calificando la entrega como "un mensaje a todos los que huyen de la justicia" y reafirmando su postura de tolerancia cero contra la delincuencia y la impunidad.

Quijano fue declarado culpable de haber mantenido contacto directo y negociaciones con los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 a cambio de apoyo electoral, especialmente de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. (ANSA).