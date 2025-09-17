El Salvador: El Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI destina 341.897 euros a apoyar entidades sociales
El Salvador.- El Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI destina 341.897 euros a apoyar entida
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI ha destinado 341.897 euros a proyectos solidarios impulsados por entidades españolas del tercer sector que desarrollan iniciativas en España y programas de cooperación internacional en Togo, El Salvador, Tanzania o la República Democrática del Congo.
En un comunicado este miércoles, Banco Sabadell ha explicado que la cifra de este año representa un incremento del 45% respecto al año anterior.
Las iniciativas seleccionadas abarcan ámbitos como la inserción laboral y social; salud; educación; infraestructuras; alimentación y medios de vida, y atención en emergencias humanitarias y a personas en situación de vulnerabilidad.
Entre las iniciativas destacan las de la Asociación Mamás en Acción y la Fundación Unoentrecienmil o las intervenciones de Fundación Benito Menni en Togo y de Manos Unidas en el Congo.
El fondo también "ha puesto el foco en colectivos especialmente vulnerables" como personas en situación o riesgo de exclusión social, así como infancia, mujeres, jóvenes, mayores, personas con diversidad funcional y afectados por enfermedades graves.
Otras noticias de Inclusión social
- 1
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 2
Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”
- 3
Aston Villa quedó eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga
- 4
Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias