El Salvador: El Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI destina 341.897 euros a apoyar entidades sociales

BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI ha destinado 341.897 euros a proyectos solidarios impulsados por entidades españolas del tercer sector que desarrollan iniciativas en España y programas de cooperación internacional en Togo, El Salvador, Tanzania o la República Democrática del Congo.

En un comunicado este miércoles, Banco Sabadell ha explicado que la cifra de este año representa un incremento del 45% respecto al año anterior.

Las iniciativas seleccionadas abarcan ámbitos como la inserción laboral y social; salud; educación; infraestructuras; alimentación y medios de vida, y atención en emergencias humanitarias y a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las iniciativas destacan las de la Asociación Mamás en Acción y la Fundación Unoentrecienmil o las intervenciones de Fundación Benito Menni en Togo y de Manos Unidas en el Congo.

El fondo también "ha puesto el foco en colectivos especialmente vulnerables" como personas en situación o riesgo de exclusión social, así como infancia, mujeres, jóvenes, mayores, personas con diversidad funcional y afectados por enfermedades graves.

