El Salvador: El primer cable submarino de El Salvador está en marcha

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) confió a Liberty Networks el diseño e instalación del sistema, que tendrá una extensión aproximada de 1800 kilómetros, conectando directamente el territorio salvadoreño con Panamá y, desde allí, con los principales centros digitales globales y Estados Unidos.

El proyecto, financiado con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, requiere una inversión estimada de US$145 millones.

El país depende actualmente de cables que pasan por Guatemala y Nicaragua, una vulnerabilidad que el gobierno de Nayib Bukele pretende eliminar para garantizar la soberanía digital.

Con su entrada en servicio prevista para el segundo semestre de 2028, el nuevo cable promete revolucionar la conectividad de 6,3 millones de ciudadanos, ofreciendo mayor ancho de banda, menor latencia y una red más resiliente para atraer inversión tecnológica al país centroamericano. (ANSA).