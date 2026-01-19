El Salvador: "En la guerra a las pandillas, ningún civil muerto", Bukele

Esta declaración se realizó durante el primer "Desayuno de Oración por El Salvador", celebrado en el Palacio Nacional con la presencia de autoridades, diplomáticos y representantes religiosos.

Bukele, según los principales medios salvadoreños, elogió los resultados de su estrategia de seguridad, afirmando que el país es ahora "el más seguro del hemisferio occidental", y calificó a las pandillas como "una verdadera dictadura" que controlaba territorios enteros, imponía toques de queda e impuestos ilegales, y propagaba la violencia.

El presidente también atribuyó el éxito del plan a la fe religiosa, afirmando que "Dios guio" las acciones del gobierno.

El régimen de emergencia, criticado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos, se ha prorrogado 46 veces y ha resultado en la detención de más de 90.000 presuntos pandilleros.

Con amplio respaldo interno, Bukele reiteró que la ausencia de víctimas civiles demuestra la efectividad de su línea dura en la lucha contra la criminalidad. (ANSA).