El Salvador en pugna con Honduras por la seguridad

La controversia surgió después de que el funcionario declarara que las estrategias adoptadas por su vecino no pueden replicarse en su país, alegando diferencias territoriales y el respeto a las garantías constitucionales.

Bukele recurrió a las redes sociales para expresar su decepción por las palabras del ministro. "Me mantuve al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo en materia de seguridad", declaró el jefe de Estado.

Sin embargo, su condena fue clara: "Escuchar al nuevo ministro defender los 'derechos humanos' de los criminales es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas".

Velásquez argumentó que El Salvador cuenta con un control institucional y militar específico que permite reformas drásticas, argumentando que tales medidas no son la "receta exacta" para Honduras, que debe enfrentar a las pandillas armadas sin violar los derechos fundamentales. (ANSA).