El Salvador: Extiende régimen de excepción contra pandillas

La 42° prórroga, aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, estará vigente hasta el 2 de octubre.

El Congreso aprobó por primera vez en 2022 un estado de excepción después de que en un solo día, el 27 de marzo de ese año, las pandillas asesinaran a 62 personas.

La aplicación de las políticas de seguridad ha permitido la reducción de los homicidios y han sido detenidas más de 88.000 personas acusadas de formar parte o colaborar con las pandillas, según defienden las autoridades.

Organismos nacionales e internacionales denuncian graves violaciones de derechos humanos con estas políticas de seguridad (ANSA).