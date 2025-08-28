El Salvador: Extiende régimen de excepción contra pandillas
Prórroga 42
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La 42° prórroga, aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, estará vigente hasta el 2 de octubre.
El Congreso aprobó por primera vez en 2022 un estado de excepción después de que en un solo día, el 27 de marzo de ese año, las pandillas asesinaran a 62 personas.
La aplicación de las políticas de seguridad ha permitido la reducción de los homicidios y han sido detenidas más de 88.000 personas acusadas de formar parte o colaborar con las pandillas, según defienden las autoridades.
Organismos nacionales e internacionales denuncian graves violaciones de derechos humanos con estas políticas de seguridad (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de El Salvador
Más leídas
- 1
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 2
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista
- 3
El impactante video con inteligencia artificial difundido por el gobierno de Tokio para alertar sobre una posible erupción del Monte Fuji
- 4
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público