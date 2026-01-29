El Salvador firma acuerdo comercial con EE. UU., dice presidente Bukele

29 ene - El Salvador firmó un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, dijo el jueves el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, en su cuenta de X, dos meses después de que ambos países firmaran un pacto para fortalecer el comercio bilateral.

El mandatario salvadoreño, un aliado del presidente estadounidense Donald Trump, no dio detalles de qué contempla este acuerdo. El marco para el desarrollo del comercio entre las dos naciones firmado en noviembre del año pasado incluía que El Salvador eliminaría barreras arancelarias a exportaciones de Estados Unidos.

También que simplificaría autorizaciones para la entrada de vehículos y piezas de automóviles y las autorizaciones previas de comercialización de dispositivos médicos y productos farmacéuticos, así como la eliminación de barreras no arancelarias para productos agrícolas estadounidenses.

Por su parte, Estados Unidos eliminaría aranceles a ciertas exportaciones salvadoreñas como textiles y prendas de vestir originarios de un tratado comercial previo con Centroamérica.