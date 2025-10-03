El Salvador incauta lancha con casi dos toneladas de cocaína

La Marina de El Salvador detuvo a tres ecuatorianos que transportaban 1795 kilos de cocaína en una embarcación en el océano Pacífico, informó este jueves el presidente del país, Nayib Bukele.

Centroamérica es utilizada como puente para la droga que proviene de naciones sudamericanas como Colombia, Perú y Ecuador, y que tiene como destino Estados Unidos.

La embarcación con la droga, valorada en US$44,8 millones, fue interceptada por la Marina salvadoreña a 1150 millas náuticas (unos 2130 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en la costa en el océano Pacífico, según indicó el mandatario.

"Un golpe contundente al narcotráfico internacional", añadió Bukele.

El presidente afirmó que entre 2024 y lo que va de 2025, El Salvador ha incautado 39 toneladas de droga, valorada en US$977 millones.

"Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo", advirtió Bukele.

