El Salvador: Janire González-Etxabarri y Rubén Vitoria se quedan como supervivientes españoles en el Mundial de Surf

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

Janire González-Etxabarri y Rubén Vitoria se quedaron como los únicos supervivientes de la selección española en los Campeonatos del Mundo de Surf que se están disputando en El Salvador y del que se despidieron este viernes Nadia Erostarbe, Anette González-Etxabarri y Luis Díaz. En categoría masculina, Vitoria continuó avanzando en el campeonato a través de las rondas de repesca gracias a su segunda posición en su serie tras sumar una puntuación de 11,84 puntos, sólo por detrás del australiano Callum Robson (12,07) y superando al chileno Noel de la Torre y al venezolano José Joaquín López. En cambio, Luis Díaz cayó eliminado al finalizar tercero en su serie con 11,3 puntos por los 11,66 del costarricense Darshan Antequera, segundo. En categoría femenina, la olímpica Janire González-Etxabarri finalizó tercera en una exigente manga del cuadro principal (9,34 pts), compitiendo contra las australianas Sally Fitzgibbons y Ellie Harrison, y la japonesa Nanaho Tsuzuki, y buscará mantenerse con vida desde el cuadro de repesca. Por su parte, ni la también olímpica Nadia Erostarbe ni la hermana de Janire, Anette González-Etxabarri, lograron superar sus respectivas series de repesca y dijeron adiós a su andadura a este Campeonato del Mundo de El Salvador.