El Salvador: Las pregoneras de las Fiestas de Valladolid llaman a celebrar estos días con "respeto, ilusión y diversión"
VALLADOLID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las jugadoras del Colina Clinic El Salvador y del Club Patinaje en Línea Valladolid (CPLV), pregoneras de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en la capital vallisoletana, han llamado a celebrar los festejos populares con "respeto, ilusión y diversión". En este marco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado el papel de las pregoneras y ha admitido que la capital del Pisuerga "presume de deportistas, de talento, de chicas vallisoletanas y de mujeres". Asimismo, la capitana del CPLV, Ana Sierra, ha agradecido la designación y ha asegurado que afrontan el reto de esta tarde "con muchas ganas e ilusión por transmitir todo lo que sienten al público". En la misma línea, la capitana de El Salvador, Elisa Castro, ha insistido en la importancia de unas fiestas con "respeto y diversión" y ha mostrado también su gratitud. Ambas han reconocido que los nervios han ido en aumento conforme se acercaba la cita. "Al principio no nos lo creíamos, pero ahora ya somos conscientes de que esto va a pasar. Estamos nerviosas pero con muchas ganas", ha señalado Sierra.
