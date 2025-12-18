El Salvador: Liberados abogado y líder comunitario

Detenidos desde mayo, estaban acusados de desórdenes públicos y resistencia agresiva tras participar en una concentración pacífica.

Los dos fueron condenados a tres años de "cumplimiento de reglas de conductas" establecidas por la jueza.

El abogado defensor Oswaldo Feusier informó de que Henríquez, ambientalista, y López, pastor evangélico, asistieron a una audiencia especial en la que "ellos confesaron los hechos".

El abogado declaró que la decisión, aunque positiva, "nos deja un profundo y claro sin sabor porque se trata de una situación en la cual ellos han salido en libertad mediante la aplicación de un beneficio gracias a la existencia de una condena en la que ellos han tenido que confesar los hechos que se les acusa".

Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente, Nayib Bukele, apoyo para evitar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país. (ANSA).