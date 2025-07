El Salvador llama a consulta a embajadora en México tras acusaciones por avión narco

SAN SALVADOR, 9 jul (Reuters) - El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo el miércoles que llamaba a consultas a la embajadora de la nación centroamericana en México después de que el secretario de Seguridad mexicano afirmara que un avión del narcotráfico había salido de El Salvador, lo que Bukele negó.

Bukele, en un post en X, exigió al gobierno mexicano "una aclaración y rectificación inmediata" sobre los comentarios del secretario de Seguridad, Omar García.

García, en una rueda de prensa matinal, había afirmado que una avioneta pilotada por narcotraficantes procedía de El Salvador antes de ser interceptada en Colima (México).

Bukele compartió un mapa de la supuesta trayectoria de vuelo del avión, que lo mostraba apareciendo frente a la costa de Costa Rica, al sur de El Salvador, antes de dirigirse hacia el norte a través del Pacífico.

"La aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño", dijo.

Según las autoridades mexicanas, los tres hombres a bordo fueron arrestados y se incautaron 427 kilogramos de cocaína después de que el avión aterrizó en Colima.

Bukele dijo que los capturados eran todos mexicanos. "El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora", dijo Bukele. "Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen".

La cancillería mexicana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Nelson Renteria; escrito por Ky Edición de Kim Coghill)