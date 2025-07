El Salvador merece “algo mejor que pandillas o dictadura”, afirma director de ONG exiliada

Los salvadoreños merecen "algo mejor" que vivir entre "pandillas o dictadura", afirmó en entrevista con la AFP Noah Bullock, director de la influyente ONG Cristosal, que este jueves cerró su oficina de El Salvador al denunciar "represión" por parte del gobierno de Nayib Bukele.

El equipo en ese país partió al exilio en una escalada de la "persecución", tras el arresto en mayo de la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, y la aprobación de la ley de "agentes extranjeros" que la oenegé considera un "instrumento de control" de la "dictadura" de Bukele.

Cistosal, que ahora operará desde Guatemala y Honduras, es una de las principales organizaciones críticas del régimen de excepción que utiliza Bukele desde 2022 en su "guerra" contra las pandillas, que ha permitido la detención de decenas de miles de personas sin orden judicial.

Bullock, de 43 años, nacido en Estados Unidos y con nacionalidad salvadoreña, concedió una entrevista a la AFP desde la sede de Cristosal en Ciudad de Guatemala.

Pregunta: ¿Qué los llevó a tomar la decisión del exilio?

Respuesta: En los últimos dos meses en El Salvador ha habido una escalada represiva dirigida a organizaciones y defensores de derechos humanos y periodistas.

En eso se han llevado presos a varias personas, colegas, incluyendo un miembro de nuestro equipo de liderazgo, que es Ruth López. Entonces vimos en esa escalada represiva una persecución muy dirigida hacia nosotros.

Y encima de esto se aprobó una ley de agentes extranjeros, en el estilo de Rusia. Si no tenemos el más mínimo derecho a la defensa, nos sentimos obligados a decidir entre la cárcel y el exilio, y decidimos que de nada servimos a las víctimas o incluso a nuestra colega Ruth, estando presos también.

- "Ambiente de terror" -

P: ¿Pensaron que más integrantes de Cristosal serían encarcelados?

R: Hay un ambiente general de terror en El Salvador. En los últimos tres años más de 86.000 personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción y desaparecidas en centros penales. Los familiares no saben si están vivos o muertos. Entonces esto genera un entorno de mucho miedo en general.

Se empieza a escuchar de que hay listas negras, con nombres de personas específicas, con organizaciones que supuestamente se van a capturar.

P: ¿Cree que vendrá una avalancha de defensores de derechos humanos exiliados?

R: En las últimas semanas nos damos cuenta de docenas de personas, defensores de derechos humanos, periodistas, profesionales, incluso empresarios que han tenido que huir del país por la misma falta de seguridad jurídica y ambiente de represión.

Vale la pena recordar de que ha habido olas de exilio, persecución y criminalización en El Salvador durante el periodo de Bukele. Desde el inicio de su gestión se instrumentalizó el sistema de justicia para castigar a sus adversarios. P: ¿La ola de exiliados sería más fuerte ahora? R: Con la captura de Ruth también llegamos a un punto de quiebre, como que ya no había un interés del gobierno de mantener las apariencias de una democracia, sino que abiertamente estaban diciendo que vamos a perseguir y castigar a las voces críticas. - "Modelo autoritario del pasado" - P: ¿Los salvadoreños pasaron de tenerle miedo a las pandillas a temerle al gobierno? R: Sí, es correcto. Creo que vivimos muchos años bajo la intimidación y terror de las pandillas. Ahora toda la población tiene que enfrentar un aparato represivo del Estado sin las protecciones de las instituciones estatales. P: ¿Bukele es un dictador "cool" como se autoproclamó? R: No, no hay nada "cool". Es un dictador tal cual como todos los que han venido antes. Todos los dictadores del pasado buscaron reelegirse contra la Constitución del país. Entonces, vemos más bien en Bukele no un dictador "cool", sino la repetición de modelos autoritarios del pasado. P: ¿Se vislumbraba el fin del estado de excepción? R: El estado de excepción creo que va a ser permanente durante la gestión del presidente Bukele. Ha sido su marca, ha sido su forma de construir fama, pero ahora también es su forma de mecanismo represivo para aferrarse al poder que tiene. La gente en El Salvador se merece algo mejor que pandillas o dictadura. P: ¿Qué papel debe tomar Estados Unidos con la situación de El Salvador? R: Creo que el problema que van a tener es que si miramos los flujos migratorios principales de América Latina en este momento, es gente huyendo de contextos autoritarios. Entonces, si Estados Unidos desea buscar una gestión migratoria, debería preocuparse por la buena gobernanza y la gobernanza democrática. hma/fj/cjc