El Salvador, miembros de pandilla MS-13 sentenciados a hasta 1.335 años de prisión

Las sentencias se dictaron como parte de la ofensiva anti pandillas implementada por el gobierno del presidente conservador Nayib Bukele durante el estado de excepción, vigente desde marzo de 2022, que permite realizar detenciones sin orden judicial (más de 90.000 hasta la fecha).

La Fiscalía General de El Salvador declaró en redes sociales que los 248 miembros de la pandilla —en su mayoría miembros de Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y otras facciones afines— son responsables de 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, tres feminicidios agravados, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones para cometer asesinatos, 32 juicios por actos preparatorios de tráfico ilícito y cinco ocupaciones ilegales de bienes, además de otros delitos relacionados con grupos ilícitos.

El gobierno afirma que la MS-13 y otra pandilla, Barrio 18, son responsables de la muerte de aproximadamente 200.000 personas a lo largo de aproximadamente 30 años. (ANSA).