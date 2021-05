El Salvador: nuevos magistrados están vinculados al gobierno

San salvador (ap) — los legisladores alineados con el presidente salvadoreño nayib bukele habían prometido designar a jueces idóneos antes de destituir a los cinco magistrados de la sala constitucional de la corte suprema de justicia y al fiscal general, una medida que fue vista como un golpe a la institucionalidad en el país centroamericano.

Pero los críticos sostienen que ninguno de los nuevos jueces -nombrados sin debate parlamentario- tiene experiencia constitucional y algunos, incluso, trabajan para el gobierno de Bukele.

Los ungidos para la Sala Constitucional -que jugó un papel clave en el bloqueo de algunas de las medidas más agresivas de Bukele durante la pandemia del nuevo coronavirus- son los abogados Oscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, Héctor Nahum Martínez, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña.

El abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dijo a The Associated Press que de los cinco electos dos son actualmente magistrados de otras salas que no tienen experiencia en materia constitucional. Aludió al nuevo presidente de la Sala, López Jerez.

Escobar también resaltó que algunos han trabajado en el gobierno de Bukele o están vinculados con partidos aliados lo que, aseguró, es un nexo que riñe con la independencia que establece la constitución como requisito para ser magistrado de la Corte Suprema.

López Jerez fue electo magistrado de la Sala de lo Civil para el período 2015-2024 y ahora será presidente de la Corte Suprema de Justicia y de Sala Constitucional desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2021. Aunque cuenta con amplia trayectoria en el derecho penal, no tiene experiencia en el campo constitucional.

A su vez es criticado por su cercanía con el exfiscal general Luis Martínez, quien está preso y procesado por varios delitos.

La abogada Lovos ha desarrollado su carrera como jueza de primera instancia, jueza de sentencia y magistrada de cámaras. Era la primera vocal de la Sala de lo Contencioso Administrativo antes de ser nombrada en la Sala Constitucional.

Mientras que Pérez Chacón, nombrado segundo vocal de la Sala Constitucional, se desempeñaba como asesor jurídico de la presidencia de Bukele y representó al Estado en el juicio de la masacre de El Mozote, en el que soldados asesinaron a casi un millar de campesinos en 1981. También trabajó en la Sala Constitucional.

Nahum Martínez, que tiene una maestría en derecho penal constitucional, fue por varios años fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público y estuvo a cargo de los procesos penales contra varios exfuncionarios corruptos. Fue defensor del director de la Policía Nacional Civil cuando fue interpelado por la anterior Asamblea Legislativa.

Suárez Magaña, el tercer vocal de la Sala para el periodo 2021-2027, ha estado trabajando como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública en representación del gremio de periodistas, pese a que nunca ha ejercido el periodismo. También laboró en la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones, una dependencia de la presidencia.

Antes del 1 de junio de 2021 la Asamblea Legislativa debe elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2021-2030.