LA NACION

El Salvador prolonga detención sin juicio de presuntos pandilleros hasta 2027

El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, prolongó este viernes la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Salvador prolonga detención sin juicio de presuntos pandilleros hasta 2027
El Salvador prolonga detención sin juicio de presuntos pandilleros hasta 2027Nicolás Suárez - LA NACION

El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, prolongó este viernes la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros al menos hasta 2027 para que la fiscalía presente las acusaciones con miras a la realización de unos 600 juicios masivos.

La Asamblea Legislativa, con 57 diputados oficialistas y tres opositores, aprobó una reforma a la Ley de Crimen Organizado, 10 días antes de que venza un plazo de dos años para mantener presos a más de 88.000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices, que han sido detenidos desde 2022.

La Fiscalía General "presentará acusación contra la estructura y sus miembros (....) dentro de un plazo máximo de 24 meses", señaló una de las normas, que también incluye la posibilidad de una prórroga de 12 meses.

LA NACION
Más leídas
  1. Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado
    1

    Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado

  2. Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Santilli
    2

    Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli

  3. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    3

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

  4. Se conoció el elenco de Avengers: Doomsday, pero una incorporación podría sorprender a todos
    4

    Se conoció el elenco de Avengers: Doomsday, pero una incorporación podría sorprender a todos

Cargando banners ...