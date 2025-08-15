El Salvador prolonga detención sin juicio de presuntos pandilleros hasta 2027

El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, prolongó este viernes la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros al menos hasta 2027 para que la fiscalía presente las acusaciones con miras a la realización de unos 600 juicios masivos.

La Asamblea Legislativa, con 57 diputados oficialistas y tres opositores, aprobó una reforma a la Ley de Crimen Organizado, 10 días antes de que venza un plazo de dos años para mantener presos a más de 88.000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices, que han sido detenidos desde 2022.

La Fiscalía General "presentará acusación contra la estructura y sus miembros (....) dentro de un plazo máximo de 24 meses", señaló una de las normas, que también incluye la posibilidad de una prórroga de 12 meses.