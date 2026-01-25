El Salvador: protestas contra el estado de emergencia declarado por Bukele

Esta política, declarada en 2022 como parte de la represión contra organizaciones criminales de Bukele, ha llevado al arresto de más de 90.000 personas en el país centroamericano.

Según fuentes oficiales, solo alrededor de 8.000 personas fueron liberadas tras ser declaradas no culpables.

El estado de emergencia hizo que la criminalidad alcance niveles récord en El Salvador, pero los críticos denuncian los arrestos arbitrarios y las torturas durante la detención como violaciones de los derechos humanos.

"Pedimos el fin del estado de emergencia y reivindicamos el derecho a las garantías constitucionales", declaró a la prensa internacional Sonia Urrutia, portavoz de un grupo de activistas.

A la marcha asistieron diversos grupos de activistas, incluyendo el Movimiento de las Víctimas del Régimen (Movir), que solicitó a los tribunales que declaren inconstitucional el estado de emergencia.

Según el grupo de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario, 470 salvadoreños han muerto en las cárceles desde el inicio de la represión de Bukele.

La protesta en las calles del centro de San Salvador fue organizada en parte para conmemorar la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992, que pusieron fin a la guerra civil que duró décadas en el país. (ANSA).