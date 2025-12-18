El Salvador.- Talavera recibe la resolución definitiva de la subvención del 2% cultural que destinará a recuperar la muralla

TOLEDO, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, junto con el concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, ha informado de la notificación de la resolución definitiva de la concesión de la Ayuda al Programa 2% Cultural para la recuperación de la muralla y sus recorridos, la reconexión de los tramos de muralla de El Charcón y El Salvador, y adecuación de su entorno, con una aportación económica total de $1.760.488,32.

En la memoria que sirve de base a este proyecto, el coste de la intervención asciende a $2.591.653,54. Con la concesión del 2% Cultural, estará cofinanciado por el Ministerio y el Ayuntamiento, por lo que el primero asumirá el 70%, es decir, $1.760.488,32, y el 30% restante lo costearán las arcas municipales, lo que supone $777.496,06, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

David Moreno ha recordado que estos fondos se solicitaron el 13 de octubre de 2023, al comienzo de este mandato y ha destacado que "es la primera vez que se logran fondos al 2% cultural para invertir en la recuperación de nuestro patrimonio histórico y monumental de Talavera de la Reina".

"Este apoyo del Ministerio es fundamental para llevar a cabo obras de gran inversión que permitan recuperar tramos de muralla y su restauración para ser visitables".

Por su parte, Enrique Etayo ha subrayado que "con esta ayuda se va a poder financiar las obras de conexión de dos tramos de muralla que ya son visitables y con ello se recuperarán espacios públicos a ambos lado de la muralla".

Desde la Concejalía de Patrimonio han resaltado la importancia de "haber logrado estos fondos y con ello poder avanzar en la restauración del primer recinto amurallado de origen romano".

Con fecha 13 de octubre de 2023, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina presentó solicitud para la financiación de las obras de 'Recuperación de la muralla y sus recorridos, reconexión de los tramos el Salvador y el Charcón, y adecuación de su entorno' en Talavera de la Reina (Toledo), de acuerdo con las bases y la orden anteriormente citadas. Una vez subsanados los requerimientos realizados desde este Ministerio, se les notificó la resolución provisional, en oficio de fecha 26 de diciembre de 2024.

Con fecha 8 de enero de 2025, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina aceptó expresamente la concesión provisional de la ayuda.

Ahora, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 8.7 de LA NACION FOM/1932/2014 necesarios para obtener definitivamente la ayuda y tras la aprobación de la propuesta de Resolución Definitiva. Se trata de un proyecto que ha sido redactado por Fernando Cobos Estudios y que "supondrá un paso más en la recuperación de la muralla".